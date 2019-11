Botta e risposta tra Fiorentina e Parma nel match dell'undicesima giornata di Serie A. Gervinho apre le danze nel primo tempo portando avanti gli ospiti con un tocco sotto davanti a Dragowski. Castrovilli, di testa, segna il gol che fissa il risultato sull'1-1.

Il racconto della partita

Fiorentina con poche idee nella prima frazione di gioco. Meglio il Parma che riesce a far girare palla a centrocampo e si rende pericoloso con Hernani e Gervinho. La rete che sblocca il risultato arriva a cinque minuti dall'intervallo: ottimo lancio di Kucka che taglia in due la difesa dei viola, Gervinho sbuca dalle retrovie, entra in area e supera Dragowski con un tocco morbido.

Il secondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa prendono coraggio, soprattutto grazie all'ingresso in campo di Vlahovic che porta più peso nel reparto offensivo. A trovare il gol del pareggio è Castrovilli con uno splendido colpo di testa su preciso cross di Dalbert.Nel finale di gara occasione da fuori per Pulgar ed esordio assoluto in Serie A per Pedro, giovane attaccante brasiliano arrivato in estate dal Fluminense.

Il tabellino

Fiorentina: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ghezzal (10' st Vlahovic), Boateng (40' st Pedro), Chiesa (Ceccherini, Rasmussen, Lirola, Terzic, Zurkowski, Cristoforo, Benassi, Eysseric, Sottil, Terraciano). All.: Montella.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (23' st Barillà); Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski (38' st Gagliolo), Gervinho, Karamoh. (28' st Sprocati). (Camara, Brugman, Cornelius, Colombi, Alastra). All.: D'Aversa.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Reti: nel pt 40' Gervinho, nel st 22' Castrovilli

Angoli: 5-1 per la Fiorentina

Recupero: 1' e 4'

Ammoniti: Pezzella, Kucka, Dalbert, Pulgar