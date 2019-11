Prosegue il momento positivo del Cagliari che, nell'undicesima giornata di Serie A, vince a Bergamo contro l’Atalanta per 2-0 e aggancia proprio i nerazzurri al quarto posto in piena zona Champions League. A decidere il match una rete per tempo: prima l’autogol di Pasalic, poi il destro di Oliva nella ripresa. A condizionare il risultato anche l’espulsione di Ilicic al 39’. (IL RACCONTO DELLA PARTITA - LA CLASSIFICA MARCATORI)

La partita

Partono meglio gli ospiti, che creano occasioni da gol fin dai primi minuti: prima con Simeone poi con João Pedro ma in entrambi i casi si salva la difesa atalantina. Al 32’ arriva però il gol del Cagliari con una sfortunata deviazione nella propria porta di Pasalic su un cross di Lykogiannis. Poco dopo c’è la reazione dei padroni di casa con un tiro di Gomez che si stampa sulla traversa e proprio quando l’Atalanta sembra poter dominare arriva l’espulsione di Ilicic che riceve un rosso diretto per un fallo di reazione su Lykogiannis. Nella ripresa, a nulla servono i cambi di Gasperini che inserisce Malinovskyi e Hateboer per Gomez e Gosens: al 58' arriva il raddoppio del Cagliari con Simeone che serve l’uruguaiano Oliva che da pochi metri segna il raddoppio al Gewiss Stadium. Dopo il raddoppio cagliaritano, l’Atalanta ci prova con Hateboer e Malinovskyi ma il risultato non cambia. Per i bergamaschi si tratta della prima gara senza gol all’attivo in questo campionato. (ROMA-NAPOLI 2-1, TORINO-JUVE 0-1, BOLOGNA-INTER 1-2)

Il tabellino

ATALANTA-CAGLIARI 0-2

32' aut. Pasalic, 58' Oliva

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens (46' Hateboer); Gomez (46' Malinovskyi); Ilicic, Muriel (78' Barrow). All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro (88' Ionita), Oliva, Rog (71' Nandez); Nainggolan; Simeone (84' Cerri), Joao Pedro. All. Maran

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)

Ammoniti: Rog (C), Lykogiannis (C), Oliva (C), Malinovskyi (A), Toloi (A)

Espulsi: Ilicic al 39' per rosso diretto