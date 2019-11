Rugby, Sudafrica campione del mondo: Inghilterra ko

Il Sudafrica batte l’Inghilterra e si laurea per la terza volta campione del mondo di rugby. Nella finale disputata a Yokohama, in Giappone, gli 'Sprinbooks' si sono imposti sui ‘bianchi’ per 32-12, mettendo le mani sulla coppa. Era dal 1999 che una finale della massima competizione rugbistica non si chiudeva con 20 punti di scarto.

Delusione per l’Inghilterra, favorita alla vigilia

Per gli inglesi, dati per favoriti alla vigilia, una cocente delusione. Gli uomini allenati da Eddie Jones - alla sua seconda sconfitta da allenatore in una finale iridata - non sono riusciti a realizzare neanche una meta, contro le due dei sudafricani. Al fischio finale dell’arbitro, è esplosa la festa in Sudafrica. Le strade di Johannesburg e Cape Town sono state invase dai tifosi.