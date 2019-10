Vittoria della Lazio per 4-0 contro il Torino, con i Granata travolti all’Olimpico nella sfida del 30 ottobre. Per la Lazio si tratta del quinto risultato utile consecutivo: tre vittorie e due pareggi (LA CRONACA DELLA PARTITA). Il Torino, invece, non vince da cinque turni: tre sconfitte e due pareggi.

La sfida tra Lazio e Torino

La squadra di Simone Inzaghi segna al 23’, con una conclusione da fuori area di Acerbi. Il Torino prova a reagire, ma non riesce a trovare il gol. Al 33' arriva il raddoppio della Lazio, firmato da Immobile. Nella ripresa i Granata provano a reagire, ma al 70' Nkoulou entra irregolarmente in area su Immobile: rigore ed espulsione per il difensore. Immobile segna dal dischetto. Al 90’, il quarto gol con un’autorete di Belotti su calcio d'angolo.

Il tabellino

25' Acerbi (L), 33' Immobile, 70' rig. Immobile (L), 90' aut. Belotti

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (79' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (75' Parolo), Luis Alberto, Lulic; Caicedo (72' Correa), Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco (52' Verdi); De Silvestri, Baselli (75' Djidji), Meité, Lukic, Laxalt; Belotti, Zaza (67' Iago Falque). Allenatore: Mazzarri.

Ammoniti: Nkoulou (T), Acerbi (L), Marusic (L)

Espulsi: Nkoulou (T)