Tradizione rispettata per Roger Federer, che dopo aver vinto per la decima volta il torneo di Basilea, la sua città natale, ha festeggiato offrendo la pizza ai raccattapalle. Lo stesso Federer anni fa è stato un “ball boy”, prima di dare il via alla sua straordinaria carriera. Il momento è stato filmato in un video poi diffuso dal sito sportivo SoyReferee.

Il trionfo al torneo di Basilea

Nella finale contro l'australiano Alex de Minaur non c'è stata storia, con Federer che si è imposto facilmente in due set (6-2 6-2). Quello di Basilea è il decimo trionfo nel torneo svizzero, in cui ha disputato 15 finali su 16 partecipazioni. Per Federer si tratta del quarto successo stagionale, dopo Dubai, Miami e Halle. Lo svizzero ha conquistato nella sua città natale il titolo numero 103 della sua carriera: il record di Jimmy Connors di 109 vittorie è ora distante solo 6 lunghezze.