Nella nona giornata di Serie A, il Torino non va oltre l'1-1 contro il Cagliari. Gioia per Nandez, al primo gol in Serie A; Zaza pareggia i conti. I granata salgono a quota 11, mentre i sardi (15 punti) restano a -2 dal Napoli (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

La cronaca del match

Maran schiera Nainggolan a supporto di Pedro e Simeone, Mazzarri si affida a Iago Falque e Belotti. Il primo tempo si chiude con il Cagliari in vantaggio, dopo che il Torino era andato vicino al vantaggio con Belotti (bravo Olsen nell'occasione). A far esultare i sardi è Nandez, che al 40' incrocia e batte Sirigu: per l'uruguayano è la prima rete in Serie A. Nella ripresa, Simeone ci prova due volte (Sirigu e Izzo ci mettono una pezza), ma sono i granata a trovare il pareggio (69') con Zaza, che sfrutta al meglio l'affondo di Belotti dalla sinistra. All'86' Sirigu salva tutto sul cross di Pellegrini deviato da De Silvestri. La partita termina sull'1-1.

Il tabellino

Gol: Nandez 40' (C), Zaza 70' (T)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (60' Verdi); De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Ola Aina (79' Laxalt); Iago Falque (46' Zaza), Belotti. All. Mazzarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli (83' Klavan), Pellegrini; Nandez (74' Castro), Cigarini, Ionita; Nainggolan (82' Rog); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Ammoniti: Ansaldi, Rincon (T), Nainggolan, Ceppitelli, Cigarini (C)