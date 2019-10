Record in Premier League. Il Leicester ha sconfitto in trasferta per 9 a 0 il Southampton diventando la prima squadra a vincere con un margine così ampio in trasferta nella massima divisione. La squadra guidata da Brendan Rodgers, nell’anticipo della decima giornata, ha dilagato contro un avversario rimasto in dieci dopo 12 minuti e che all'intervallo era già sotto per 5-0.

I record precedenti

Il Leicester eguaglia così il Manchester United che nella stagione 1994/95 aveva sconfitto - in casa - l'Ipswich per 9 a 0. La vittoria più recente con una squadra a segno 9 volte in Premier risaliva invece a quasi 10 anni fa: 22 novembre 2009, netto 9-1 del Tottenham sul Wigan a White Hart Lane.

I gol

Il bottino di reti è stato messo insieme grazie alla tripletta dello spagnolo Ayoze Perez, realizzata al 19' e al 39' del primo tempo e al 12' del secondo tempo. Prima di lui hanno segnato il terzino Chilwell, al 10', e Tielemans 17', mentre prima dell'intervallo è stato Vardy a firmare la cinquina. L'attaccante principe del Leicester ne fa altri due tra il 13' e il 49' secondo tempo, quest'ultimo su rigore. Di Maddison la rete numero 8, siglata al 40' del secondo tempo (GLI HIGHLIGHTS SU SKY SPORT).

La storica impresa nel 2016

Con questa vittoria la squadra, protagonista nel 2016 della storica impresa, si porta al secondo posto provvisorio in classifica a quota 20 punti.