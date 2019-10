Dura solo pochi minuti il sogno dell'Atalanta in casa del Manchester City. Gli inglesi vincono 5-1 in rimonta e restano a punteggio pieno in vetta al Gruppo C. Decidono la doppietta di Aguero e la tripletta di Sterling, dopo il rigore del vantaggio di Malinovsky che ha illuso i bergamaschi. Ancora a 0 punti la squadra di Gasperini, ora davvero ad un bivio in questa prima avventura in Champions League.

La tentata rimonta

Dopo dieci minuti la gara è ribaltata, all'Atalanta non basta la ripresa per recuperare: il City è troppo forte e chiude i conti con la tripletta di Sterling nel giro di 11 minuti. La squadra di Guardiola è costretta nel finale a giocare in inferiorità numerica per il doppio giallo sventolato a Foden.

Nel frattempo si giocava la sorte di un'altra italiana in Champions, Juventus-Lokomotiv, chiusa 2-1 dai bianconeri con una doppietta di Paulo Dybala (LE FOTO - GLI HIGHLIGHTS).

Il tabellino

GOL: 28' rig. Malinovskyi (A), 34' e 38' rig. Aguero (M), 58', 64' e 69' Sterling (M)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rodri (41' Stones), Fernandinho, Mendy (72' Cancelo); De Bruyne (67' Otamendi), Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola

ATALANTA: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46' Pasalic); Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez (46' Muriel), Ilicic (72' Hateboer). All. Gasperini

Ammoniti: Mendy (M), Masiello (A), De Bruyne (M), Otamendi (M)

Espulso: Foden (M) all'82'