Roma, per Cristante distacco del tendine adduttore

Non si arresta la maledizione degli infortuni per la Roma: l'ultima tegola per la società giallorossa è il distacco del tendine adduttore destro per Bryan Cristante.

Per il difensore ritorno nel 2020

Questo è quanto hanno evidenziato gli esami strumentali effettuati questa mattina. Nelle prossime ore, spiegano da Trigoria, verrà decisa la terapia in grado di garantire il recupero del difensore che, comunque, non tornerà in campo prima del prossimo anno.

Stop anche per Kalinic

Meno grave lo stop per l'attaccante Kalinic, che nella partita disputata ieri al Ferraris di Genova contro la Sampdoria, ha riportato la frattura della testa del perone. Il croato ha già iniziato il piano di recupero che non prevede interventi chirurgici.