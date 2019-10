Alla Dacia Arena la sfida tra Udinese e Torino si è conclusa 1-0. Sblocca la partita Okaka al 42', prima dell'intervallo. I granata provano a trovare il pareggio nella ripresa ma sono raramente pericolosi e non riescono a segnare (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Primo tempo, Okaka a segno

Nel primo tempo subito una chance per i bianconeri, con un palo di Sema. Al 13' Jajalo piazza un destro dalla distanza, ma la palla non entra in rete. Al 37’ è ancora Jajalo a essere pericoloso: riceve da De Paul e scarica il sinistro sul palo lontano, il pallone esce di pochissimo. Per l'Udinese il gol arriva poco dopo, al 42', con la rete di Okaka che sblocca il risultato con un colpo di testa vincente.

Secondo tempo, i granata non trovano il gol

Alla ripresa una sostituzione tra i granata: dentro Zaza al posto di Lukic. Cerca subito il gol Belotti, in rovesciata, ma Musso è attento nella respinta. Il Torino cerca di sfondare sulle fasce, ma non riesce ad andare a rete. I granata, raramente pericolosi in questa ripresa, tentano l'assalto finale negli ultimi minuti di gioco. Belotti va vicinissimo al pareggio all'87', con un pallone a lato di poco alla sinistra di Musso. Quello di oggi è il terzo stop di fila in trasferta per il Torino.

Il tablellino di Udinese-Torino 1-0

Gol: 42' Okaka

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest (63' Becao), Mandragora, Jajalo (74' Walace), De Paul, Sema; Lasagna (85' Nestorovski), Okaka. All. Tudor (squalificato, Gotti in panchina)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic (46' Zaza), Laxalt (84' Millico); Verdi (60' Falque), Belotti. All. Mazzarri

Ammoniti: Lukic (T), Jajalo (U), Laxalt (T), Izzo (T), Becao (U), Okaka (U)