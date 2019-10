Dopo la sconfitta contro la Spal, nell'ottava giornata di Serie A il Parma liquida il Genoa con un perentorio 5-1. Tripletta per Cornelius, e gioia anche per Kulusevski e Kucka; per i rossoblù unico guizzo di Pinamonti. I crociati agganciano la Lazio a 12 punti, mentre i liguri rimangono fermi a 5 punti, a +1 sulla Sampdoria fanalino di coda (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Cornelius spietato

Il Parma schiera in attacco il trio Gervinho-Inglese-Kulusevski, mentre il Genoa risponde con Pandev e Kouamé. Gli uomini di D'Aversa partono forte: al 3' Barillà sfiora la traversa dalla distanza, e subito dopo Inglese manda fuori di poco. L'attaccante ex Napoli è però sfortunato: pochi minuti dopo si fa male alla caviglia in un contrasto di gioco ed è costretto ad abbandonare in campo. Al suo posto entra Cornelius, che al 20' di sinistro trova solo l'esterno della rete. Si rivede il Genoa, che al 31' ha una doppia chance per passare in vantaggio: le due conclusioni di Goldaniga trovano Sepe reattivo. Negli ultimi minuti del primo tempo, il Parma si fa spietato: al 38' Kucka, in spaccata, insacca su assist di Kulusevski; Cornelius raddoppia al 42' su colpo di testa e ancora il danese, di controbalzo, fa 3-0 al 46'. Il Parma va al riposo in netto vantaggio sul Genoa.

E ora Andreazzoli rischia

Nel secondo tempo arriva la tripletta di Cornelius, che al 50' - servito da Kulusevski - lascia partire un sinistro da limite dell'area su cui Radu non può nulla. Due minuti dopo c'è il guizzo del Genoa, con il nuovo entrato Pinamonti che si gira in area di rigore e batte Sepe di potenza. È il gol della bandiera, vanificato però dal 5-1 di Kulusevski che manda i rossoblù (e il loro allenatore Andreazzoli) all'inferno: retropassaggio sbagliato di Ankersen, lo svedese ne approfitta, dribbla Radu e deposita in rete a porta vuota. In precedenza, anche Cornelius e Barillà erano andati vicini al gol. I liguri pungono solo con Ghiglione (il suo colpo di testa, su cross di Pajac, è di poco alto) e Kouamé, il cui tiro al 92' è respinto dall'ottimo Sepe. Il risultato non cambia più: Parma-Genoa termina 5-1.

Il tabellino di Parma-Genoa 5-1

Gol: 38' Kucka (P), 42', 45'+1' e 50' Cornelius (P), 52' Pinamonti (G), 79' Kulusevski (P)

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku (75' Pezzella), Gagliolo; Kucka, Scozzarella (61' Hernani), Barillà; Kulusevski, Inglese (12' Cornelius), Gervinho. All: D'Aversa

Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga (54' Ankersen), C. Zapata, El Yamiq; Ghiglione, Schone (71' Jagiello), Radovanovic, Lerager, Pajac; Kouamé, Pandev (46' Pinamonti). All: Andreazzoli

Ammoniti: Radovanovic (G), Scozzarella (P), Kouamè (G)