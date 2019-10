La decisione è attesa nelle prossime ore, al massimo entro domani, ma probabilmente Barcellona-Real Madrid (il 'Clasico' del calcio spagnolo in calendario il prossimo 26 ottobre al Camp Nou) sarà rinviato. Troppo alto il rischio incidenti in Catalogna, in una situazione ad altissima tensione, non solo a livello politico. In quella giornata poi a Barcellona è prevista una manifestazione che vedrà le forze dell'ordine impegnate in massa ad arginare la protesta contro gli arresti e le condanne dei leader indipendentisti.

Scartata ipotesi di un'inversione di campo fra i due club

La proposta di sostituire la partita d'andata con quella di ritorno, facendo disputare la prima sfida al Bernabeu rispetto al Camp Nou, non sarebbe però accettata da entrambi i club, ed ecco che allora la via più percorribile è rappresentata al momento dal rinvio del primo match, lasciandolo però sempre a Barcellona.

Secondo quotidiano Marca ipotesi di recupero a dicembre

Il governo di Madrid insiste nel non volere che il big match del 26 ottobre si trasformi in un palcoscenico di protesta sociale e politica. Secondo il quotidiano Marca, l'ipotesi, portata avanti insieme da Lega e Federcalcio spagnola, è quella di far slittare il 'Clasico' a mercoledi' 18 dicembre, data che entrambi i club avrebbero già accettato confidando in un abbassamento della tensione generale.