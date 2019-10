Apprensione nel mondo del ciclismo per Eddy Merckx, ricoverato da ieri in ospedale a Dendermonde, in Belgio, dopo essere caduto dalla bici mentre era impegnato in un giro con alcuni amici. Il cinque volte vincitore del Tour de France è scivolato procurandosi un "grave trauma cranico". Le sue condizioni sono monitorate ma al momento non destano preoccupazioni. Merckx, infatti, non è ricoverato in terapia intensiva e non dovrebbe avere particolari conseguenze dalla caduta. Si attende di capire dai medici quando potrà essere dimesso. È morto Felice Gimondi, aveva 76 anni