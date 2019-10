Doppio traguardo storico per Berrettini e Fognini: per la prima volta due azzurri si piazzano contemporaneamente tra i primi 8 di un torneo Masters 1000 su cemento. Il torneo è il Masters di Shanghai e oggi, 10 ottobre, entrambi i tennisti hanno ottenuto il pass per i quarti di finale. Il montepremi per il vincitore ammonta a 7.473.620 dollari.

La vittoria di Berrettini

Il 23enne romano Matteo Berrettini, 13esimo al mondo e 11esima testa di serie del tabellone, ha piegato la resistenza di Roberto Bautista Agut, numero 10 del ranking: 7-6, 6-4 il risultato finale che spedisce l’azzurro ai quarti esattamente come Fabio Fognini. L'Italia manda due giocatori tra i migliori 8 di un Masters per la terza volta nella sua storia. Per Berrettini, semifinalista agli ultimi Us Open, si tratta della vittoria numero 38 (contro 18 sconfitte) in una stagione che gli ha già regalato due titoli ATP, conquistati a Budapest e a Stoccarda. L'azzurro incrocerà venerdì il vincente del match tra l'austriaco Dominic Thiem (quarta testa di serie) e il georgiano Nikoloz Basilashvili (15esima).

Ai quarti di finale come Fognini

Nella stessa giornata, il tennista ligure Fabio Fognini, n.12 del mondo, ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dello stesso torneo. Il campione azzurro ha battuto il russo Karen Kachanovcon con il punteggio di 6-3 7-5. Per l'azzurro si è strattato di una rivincita a sette giorni dalla sfida nei quarti del "China Open", vinta in rimonta dal 23enne moscovita. Per Fognini doppia soddisfazione, la vittoria sul russo vale infatti punti preziosi per le Finals di Londra.