La vittoria a Marassi contro il Genoa non è bastata. Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Il club rossonero gli avrebbe già comunicato questa mattina l'esonero. Il nuovo tecnico sarà l'ex Fiorentina e Inter, Stefano Pioli, che firmerà un contratto fino al 2021 e domani dirigerà il primo allenamento a Milanello. Pioli ha vinto il ballottaggio con l'altro ex nerazzurro Luciano Spalletti, che non ha trovato l'intesa per risolvere il contratto con l'Inter. Si attendono solo le note ufficiali.

L'avventura di Giampaolo al Milan

Giampaolo, nato a Bellinzona (Svizzera), ma originario di Giulianova, era stato ingaggiato dal club rossonero la scorsa estate dopo le buone stagioni alla Sampdoria. L'inizio della stagione del Milan però è stato costellato da risultati deludenti. I rossoneri hanno 9 punti, dopo 3 vittorie e 4 sconfitte e sono già lontani 10 punti dalla capolista Juventus. Giampaolo sembrava salvo dopo il successo per 2-1 a Genova, ma la dirigenza ha deciso ugualmente di cambiare guida tecnica.

Il ritorno di Pioli a Milano

A San Siro torna Pioli che aveva allenato l'Inter nella stagione 2016-2017. Subentrato a Frank De Boer, il tecnico di Parma aveva iniziato benissimo coi nerazzurri, collezionando un filotto di vittorie. Poi però era arrivato un calo delle prestazioni e una serie di risultati negativi. Pioli venne sostituito sul finire della stagione da Stefano Vecchi. Nel biennio 2017-2019, Pioli ha guidato la Fiorentina. Dopo un ottavo posto nella prima stagione, ad aprile 2019 il tecnico si è dimesso. Adesso nuova chance su un'altra sponda del Naviglio, per l'ex difensore di Fiorentina e Juventus.

Su Twitter l'hastag #PioliOut

C'è amarezza, però, in buona parte dei tifosi del Milan per l'arrivo di Pioli. Nonostante manchi ancora l'ufficialità dell'ingaggio, su Twitter #PioliOut è l'hashtag più di tendenza in Italia nelle ultime ore. I tifosi rossoneri non nascondono la propria delusione: le critiche non risparmiano le due bandiere, Boban e Maldini, e la proprietà, accusati di non essere riusciti a prendere Spalletti. Contestazioni in particolare sotto il post con cui il Milan celebra Nils Liedholm che oggi avrebbe compiuto 97 anni. Ma c'è anche chi si schiera a difesa di quello che a ore dovrebbe essere il nuovo tecnico del Milan.