È terminata 1-1 la partita tra Roma e Cagliari allo Stadio Olimpico, match della 7^ giornata del campionato di Serie A (IL RACCONTO DELLA GARA). Nel primo tempo il rigore di Joao Pedro porta in vantaggio i sardi, l'autogol di Ceppitelli regala il pareggio ai giallorossi. Con questo risultato la Roma sale a 12 punti, mentre il Cagliari a 11, entrambe nei piani alti della classifica (LA VITTORIA DEL MILAN A GENOVA - LA FIORENTINA BATTE L'UDINESE)

Il racconto della partita

Prima del calcio di inizio, il grande ex Nainggolan è stato accolto dai tifosi della Roma con uno striscione in Curva Sud: "Non sarai mai un avversario”. In campo poi partita molto tattica nelle prime fasi: la Roma prova a fare gioco ma il Cagliari si chiude bene. A metà primo tempo tocco di mano di Mancini in area, e l’arbitro Massa, dopo un check al Var, assegna il rigore: Joao Pedro trasforma dagli undici metri. Al 31esimo pareggio della Roma: autogol di Ceppitelli nel tentativo di anticipare Dzeko.

Nel secondo tempo la Roma parte propositiva e crea diverse occasioni pericolose, in particolare con Zaniolo, Antenucci, Dzeko e Cristante. Finale convulso: la Roma segna con Kalinic a pochi minuti dal 90esimo ma l’arbitro Massa annulla perché nell’azione del gol il croato spinge Pisacane che sbatte sul portiere Olsen. Il difensore rossoblu è anche costretto a uscire e il Cagliari finisce la partita in 10. Il match si chiude al minuto 100, con Kalinic che spreca di testa l'ultima occasione.

Il tabellino

ROMA-CAGLIARI 1-1

27' rig. Joao Pedro (C), 31' aut. Ceppitelli (R)

Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (30' Antonucci, dal 75' Kalinic); Kluivert, Veretout, Zaniolo; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Cagliari: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini (82' Pellegrini); Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan (75' Ionita); Joao Pedro, Simeone (59' Castro). Allenatore: Maran

Ammoniti: Ceppitelli, Cigarini, Simeone, Kolarov, Pellegrini