America's Cup, che bella sfida la nuova Luna Rossa

È veramente bella. Luna Rossa, nera carbonio con due ali color giallo è realmente impressionante. La prima Luna del ‘99 era "silver bullett" proiettile d'argento, questa la nona Luna un affascinante siluro nero di 22 metri. Ac 75 piedi la reale lunghezza tecnica con 26 metri albero e doppia randa quasi rigida che imprigionerà il vento in 145 metri quadrati, un appartamento. A vederla fa veramente spavento, impressiona la sua stazza con 5 metri di larghezza e incute timore la sua velocità, 30 nodi di bolina e 45 di poppa... altro che aliscafi.

Un fiore che sboccerà in Primavera

Un missile che vola sui "foil" le prolunghe che alzano Luna Rossa per il suo essere uccello sull'acqua. Saranno in 11 a governare il puledro, purosangue a capo del team quel Max Sirena che tante sfide ha collezionato per colori di club italiani o stranieri, di certo esperto, bravo, tenace e capo carismatico. Benvoluto da chi ha sempre sognato la Coppa America, Bertelli, il Signor Prada e dove la Signora Prada, Miuccia ha dato il via alla nuova avventura rompendo la benaugurante bottiglia sulla sua prua. Il gioiello, che è stato accolto da tutte le sirene del porto di Cagliari, si allenerà nelle acque sarde per essere pronta per i primi test e regate della prossima primavera e l'America's Cup del febbraio 2021. Impegno pazzesco, l'ennesimo voluto dal suo armatore che stavolta è affiancato in avventura tecnologica e finanziaria dalla Pirelli di Tronchetti Provera, con l'aggiunta del sostegno di Panerai.

Avventura costosa, salutata dal jet set

Certo è una avventura costosa, anzi di più che terrà impegnate le 100 persone dello staff della bellissima base di Cagliari, come i 65 milioni investiti (di sicuro di più) per poter essere competitivi con americani ed inglesi, unici ad aver risposto alla chiamata dell'essere sfidanti contro il defender neozelandese. E francamente nessuno ha fatto i conti oggi nel vedere quanto fosse bella ed aggressiva la nuova barca. Tantissimi ad applaudirla e a festeggiare la nuova nascita... veramente il bel mondo della vela, della nautica, dello sport, della moda... un gran bel mix che ha girato nell'organizzatissima base in abito lungo, giacche blu, pantaloni bordeaux o bianchi con sotto scarpe da barca con chiare suole senza calze per dare quell' esclusivo tocco velico che male non fa. A far bella mostra sull' Ac 75, ma anche sulle cravatte, il guidone dello yacht club vela Sicilia di Mondello circolo che ha lanciato la sfida alla Coppa America. Emozione tanta anche nelle parole di Max Sirena, team principal ma anche Skipper di luna rossa che ha ringraziato città di Cagliari e i cagliaritani a sostenere ogni giorno il team.

Il trofeo più antico della storia dello sport

Risposta immediata è arrivata dalla squadra di calcio con il suo allenatore Maran che non ha voluto mancare come pure Gregorio Paltrineri e Sofia Goggia, due campioni di nuoto e sci presissimi a fare foto, selfie con sfondo barca ed equipaggio. Una vera festa esclusiva, bellissima che ha dato nuova linfa a quella vela dell'impossibile, dell'irraggiungibile, celebrata anche la premier Conte con una improvvisata, che farà rivivere il mito di Azzurra da Newport, le Dirette del Moro di Venezia da San Diego e le notti di Luna Rossa da Aukland. Il tutto per un trofeo, il più vecchio della storia dello sport, la Coppa delle 100 ghinee, una vecchia brocca, the old mug , che vuole solo un vincitore e come dissero alla regina Vittoria che attendeva il successo britannico nelle regate del 1851 a Cowes, isola inglese nella Manica, "Maestà , ha vinto America e non c'è secondo" l' America's Cup cominciò romanticamente così. Oggi è un'altra vela.