Nella sesta giornata di campionato, l'Udinese torna alla vittoria dopo due mesi grazie a Okaka e sale a 7 punti, staccandosi dalla zona retrocessione. Il Bologna rimane fermo a 8 punti: l'ultima vittoria risale alla trasferta di Brescia (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Okaka colpisce

L'Udinese schiera in attacco Nestorovski e Okaka, mentre nel Bologna c'è Santander con alle spalle Soriano, Sansone e Orsolini. I friulani cercano subito il gol con il macedone ex Palermo, che schiaccia di testa trovando la pronta risposta di Skorupski. C'è anche il Bologna, con Sansone che al 18' si fa anticipare in maniera provvidenziale da Rodrigo Becao. Al 27' il match si sblocca: Okaka finalizza di testa il cross di Larsen, ed è 1-0 per i bianconeri. Nel finale di tempo c'è spazio per altri sussulti: prima il tiro di Orsolini finisce a pochi centimetri dal palo, poi Fofana sbaglia tutto davanti a Skorupski. Dopo 45', l'Udinese va al riposo in vantaggio.

L'Udinese resiste

Al rientro, Skov Olsen si divora il pari: cross di Palacio per l'attaccante del Bologna, che tocca con la spalla e spedisce il pallone alto da buona posizione. Al 68', Lasagna da posizione impossibile (quasi sulla linea di fondo) non inquadra lo specchio per poco, mettendo paura a Skorupski. Il Bologna prova a pareggiare, ma l'Udinese tiene: dopo 95' di gioco la partita si chiude sull'1-0. Soriano, dopo il fischio finale, viene espulso per proteste.

Il tabellino

Gol: 27' Okaka

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Stryger Larsen (76' De Maio), Fofana (83' Walace), Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka (64' Lasagna), Nestorovski. All: Tudor

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili (76' Destro); Orsolini (54' Skov Olsen), Soriano Sansone (59' Palacio); Santander. All: Mihajlovic

Ammoniti: Samir, Okaka, Troost-Ekong e Nestorovski (U), Soriano, Bani e Skorupski (B)

Espulsi: Soriano (B)