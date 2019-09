La Juventus batte la Spal nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A e si porta a quota 16 punti in classifica. Allo Stadium, davanti ai propri tifosi, i bianconeri trovano la rete del vantaggio sul finire del primo tempo con Pjanic, che calcia dal limite dell'area (con leggera deviazione di Valdifiori) e sorprende Berisha. La Juve controlla la partita senza troppi patemi e al 78’ trova il raddoppio con Cristiano Ronaldo: il campione portoghese insacca di testa su un cross morbido di Dybala. Ronaldo va anche vicino alla doppietta nel recupero, ma stavolta Berisha non si fa sorprendere. La Spal resta ultima in classifica con 3 punti (conquistati in casa contro la Lazio).

Il tabellino



JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi; Khedira (61' Emre Can), Pjanic, Rabiot (77' Bentancur); Ramsey (64' Bernardeschi); Dybala, Ronaldo. All: Sarri



SPAL: Berisha;Tomovic, Vicari, Igor; Sala (72' Jankovic), Murgia (57' Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini (76' Paloschi), Petagna. All: Semplici

Gol: 45' Pjanic, 78' Ronaldo

Ammoniti: Khedira (J), Igor (S), Petagna (S), Emre Can (J)