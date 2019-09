Sarà Charles Leclerc su Ferrari a partire dalla pole position nel Gran premio di Sochi, in Russia. Alle sue spalle il campione del mondo Hamilton su Mercedes, terzo Vettel, quarto Max Verstappen su Red Bull che però verrà penalizzato di cinque posizioni: l'olandese ha cambiato motore endotermico prima del weekend. Per il giovane Leclerc si tratta dunque della quarta partenza dalla prima posizione consecutiva dopo quelle in Belgio, Italia e Singapore. Era dal 2000, con Michael Schumacher, che la Ferrari non faceva quattro pole di fila. La gara sarà domenica alle 13.10 in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Leclerc: "Io come Schumacher? Concentrato per domani"

È un Charles Leclerc entusiasta che commenta la sua sesta pole stagionale: "La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, domani la partenza sarà molto importante per via del lungo rettilineo. Io come Schumacher? È speciale ma voglio solo concentrarmi sul mio lavoro, c’è molto da fare ma siamo molto competitivo". Diverso il punto di vista del campione del mondo in carica Hamilton: "La Ferrari è incredibile, sembrano dei jet. Ho dato tutto e non mi aspettavo di raggiungere la prima fila. Sono molto contento, è davvero sorprendente perché loro hanno molta potenza in più. Domani proverò a superare Leclerc prendendo la scia ma non sarà facile", ha detto l'inglese.

Come sono andati il Q1 e la Q2

Nella prima sessione di qualifiche era stato Sebastian Vettel il più veloce con il tempo di 1:33.032, davanti a Hamilton, Verstappen, Bottas e Leclerc. Eliminati Raikkonen, Russell, Kubica, Albon, Kvyat. Nel Q2, invece, scatenato Charles Leclerc: il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo con 1:32.434. Alle sue spalle, Vettel, Verstappen, Hamilton e Bottas. Fuori dal Q3 Gasly, Perez, Giovinazzi, Magnuseen e Stroll.

Data ultima modifica 28 settembre 2019 ore 15:26