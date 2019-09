Allarme in casa Juve, si ferma Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero non giocherà domani sera a Brescia, nell'anticipo della quinta giornata di campionato. Il fuoriclasse portoghese non è nella lista dei convocati per la trasferta al Rigamonti. Il club, in una nota, spiega che Cr7 non sarà con la squadra “per un lieve affaticamento all'adduttore che verrà monitorato nelle prossime ore".

Problemi fisici anche per Higuain

Cr7 si ferma dopo aver deciso la sfida col Verona di sabato scorso, vinta 2-1 dagli uomini di Sarri in modo più sofferto del previsto. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti anche con gli acciacchi di Higuain, uscito malconcio dal match dello Stadium, ma l'argentino dovrebbe farcela. In caso di altro forfait è comunque pronto Dybala.

Brescia freme per il debutto di Balotelli

Se sul versante bianconero la stella rimane fuori, Brescia invece freme per il debutto di Mario Balotelli. Scontate le 4 giornate di squalifiche rimediate nella stagione scorsa, in Francia, l’attaccante è pronto all'esordio con la maglia della città dove è cresciuto. Il numero 45 dovrebbe far coppia con Alfredo Donnarumma, che ha segnato 3 gol nelle sue prime 4 partite in Serie A.