Vittoria al cardiopalma per la Roma di Fonseca: è il bosniaco Dzeko, a tempo ormai scaduto, a regalare tre punti pesantissimi ai giallorossi con un colpo di testa ravvicinato su assist di Pellegrini. Doccia amara per il Bologna, che aveva annullato l'iniziale vantaggio di Kolarov con un calcio di rigore trasformato da Sansone. I giallorossi si piazzano a 8 punti dietro Inter, Juventus e Napoli. I felsinei, dopo le vittorie con Spal e Brescia, rimangono fermi a 7 punti.

Primo tempo a reti inviolate

Nonostante l’ottima prova in Europa League, il giallorosso Zaniolo parte dalla panchina. L’allenatore Fonseca punta poi sull’inamovibile Dzeko, con dietro Pellegrini-Kulivert-Mkhitaryan. Sul fronte Bologna, il tecnico Mihajlovic - in ospedale da tempo per curare la sua malattia - ha organizzato una videochiamata per motivare i suoi giocatori e limare gli ultimi dettagli. I felsinei tuttavia non pungono, e anzi è la Roma a condure il gioco, ma senza trovare il gol. L'unica vera occasione per i giallorossi è al 21': ottimo scambio al limite dell’area tra Florenzi e Pellegrini, con il primo che si fa deviare il tiro dal difensore Bani. Si va al riposo sullo 0-0.

Dzeko all'ultimo respiro

La pausa sembra avere scosso le due squadre. La Roma alza il ritmo e colpisce subito: al 49' il sinistro morbido di Kolarov su punizione scavalca la barriera e si insacca, lasciando immobile Skorupski. Quattro minuti più tardi il Bologna agguanta il pari: Sansone butta palla in mezzo dalla sinistra, Soriano si inserisce e cade contrastato da Kolarov. Per l’arbitro nessun dubbio, è calcio di rigore che Sansone trasforma. Il match si fa duro, fioccano i cartellini gialli. Al 70' clamorosa occasione per il Bologna: Orsolini stoppa il pallone dopo un lancio da 50 metri, si accentra ma col sinistro spara alto. All’84’ la Roma rimane in dieci, per il rosso a Mancini (per doppia ammonizione) dopo un fallo su Santander. Sembra finita, ma a pochi secondi dalla fine Dzeko fa esultare i giallorossi: colpo vincente di testa a due passi da Skorupski su assist di Pellegrini, ed è 1-2.

IL TABELLINO DI BOLOGNA-ROMA 1-2

Gol: 49' Kolarov (R), 54' rig. Sansone (B), 94' Dzeko (R)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks (46' Krejci); Poli (80' Palacio), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro (80' Santander). All: Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (70' Spinazzola), Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert (51' Zaniolo), Pellegrini, Mkhitaryan (87' Juan Jesus); Dzeko. All: Fonseca

Espulso Mancini (R) all'84' per doppia ammonizione

Ammoniti: Florenzi (R), Poli (B), Dijks (B), Tomiyasu (B), Zaniolo (R), Dzeko (R), Veretout (R)