Non è Cristiano Ronaldo il protagonista del video che gira in queste ultime ore e che mostra un freestyler di strada travestito che palleggia in piazza Castello, a Torino. A trarre in inganno è il look molto simile a quello utilizzato nel 2015, quando CR7, indossando una parrucca, una barba finta, occhiali da sole, felpa e i pantaloni di una tuta si mise a palleggiare a Madrid. In quel filmato era visibile una sorta di dietro le quinte, col fuoriclasse portoghese intento a prepararsi. Nel nuovo video, che è una specie di remake della trovata madrilena, l’attaccante della Juventus nei suoi panni reali, invece, non compare mai.

I dubbi sul filmato

Il video dal titolo “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019” è stato pubblicato il 16 settembre su YouTube da Ivideo CR7. Anche l’account è stato creato proprio ieri e finora ha pubblicato soltanto il video in questione. Nella descrizione si legge; "Cristiano gioca a calcio con i giovani e la gente in piazza Castello, a Torino, Nike Football". In realtà, però, nel filmato, che dura tre minuti, il vero volto di CR7 non si vede mai, a differenza di quanto succedeva nel video girato a Madrid nel 2015.

I riferimenti alla Nike

Nelle riprese, il freestyler, che ai piedi porta un paio di Nike, attraversa le strade del centro come un comune pedone, poi arriva nella piazza principale della città della Mole, tira fuori un pallone da una borsa e inizia a divertire i passanti, molti dei quali sono giovani. Al termine dell’esibizione, il protagonista sale su una monovolume nera coi vetri oscurati e vola via. In chiusura, compare anche il celebre claim della Nike "Just do it".