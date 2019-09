Il Milan fatica molto contro un Verona a lungo in dieci e vince grazie a un rigore di Piatek, freddo nel trasformarlo interrompendo un lungo digiuno. All'83' il Var gli nega il raddoppio. Calabria è espulso nel finale e perderà il derby di sabato prossimo. Nel primo tempo il Verona sembra più baldanzoso, ma una volta in inferiorita' numerica si chiude a riccio davanti a Silvestri. Sono comunque i gialloblu' con Verre a sfiorare addirittura il vantaggio, ma dopo un pregevole stop al volo il giovane attaccante non riesce a centrare lo specchio della porta. Calabria colpisce il palo con un destro dalla distanza, ma il Verona ha la forza di impensierire ancora Donnarumma rispondendo con un palo preso da Verre. Poi un destro di Chalanoglu va ad incocciare la mano di Gunter e dal dischetto Piatek torna pistolero, festeggiando in modo un po' esagerato un gol che mancava da mesi. Nonostante lo svantaggio, Juric non cambia l'atteggiamento del Verona che nel finale urla la propria rabbia verso Manganiello. Calabria cintura Pessina, per il Var il fallo e' fuori dall'area. Veloso colpisce la barriera, il destro di Lazovic sibila di poco a destra del palo di Donnarumma.

Il tabellino



Verona: Silvestri, Rrahmani (33'st Tutino sv), Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Verre (21' st Pessina), Zaccagni (33' st Di Carmine), Stepinski (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 8 Henderson, 11 Pazzini, 25 Danzi, 27 Dawidowicz, 33 Empereur, 98 Adjapong). All.: Juric.

Milan: G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez, Suso, Biglia, Calhanoglu, Kessie, Paqueta' (1' st Rebic), Piatek (84 Soncin, 90 A. Donnarumma, 4 Bennacer, 5 Bonaventura, 7 Castillejo, 11 Borini, 12 Conti, 17 Rafael Leao, 19 Hernandez, 33 Krunic, 43 Duarte). All.: Giampaolo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel st 22' Piatek (rig).

Angoli: 5 a 3 per il Milan.

Recupero: 1' e 3'st.

Espulsi: Stepinski per gioco violento, Calabria per fallo da ultimo uomo.

Ammoniti: Piatek, Paqueta', Veloso, Rebic, Amrabat per gioco falloso. Gunter e Silvestri per comportamento non regolamentare