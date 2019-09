Non c'è stata partita. La Spagna allenata di Sergio Scariolo è campione del mondo in Cina, dopo un match che ha sempre dominato contro l'Argentina di Scola e Campazzo. Il risultato finale non lascia spazio a interpretazioni: 95 - 75, con 20 punti di Rubio, che si prende anche il titolo di miglior giocatore del torneo, e 15 di Llull. Per l'Argentina, invece, i migliori marcatori sono Deck (24) e Laprovittola (17). Lontani dalle normali statistiche gli uomini chiave dell'Albiceleste: Facu Campazzo chiude con 11 punti, mentre il "vecchio" Luis Scola (39 anni) non raggiunge nemmeno la doppia cifra, fermandosi a 8 in quella che potrebbe essere la sua ultima uscita con la maglia della nazionale.

Per Scariolo e Gasol un anno d'oro

Marc Gasol e Segio Scariolo chiudono così un'annata davvero da ricordare: insieme hanno vinto il titolo NBA con i Toronto Raptors (Scariolo come vice allenatore) e poi si sono ritrovati in nazionale per un altro trionfo. Sarà un mondiale indimenticabile anche per Ricky Rubio, che non solo si porta a casa il titolo di miglior giocatore della finale, ma di tutto il torneo mondiale.