Tre su tre per l'Inter di Conte, a cui "basta" un colpo di testa di Sensi per poartarsi a casa i tre punti contro l'Udinese e la vetta virtuale delle classifica. Al 35esimo del primo tempo l'episodio chiave del match: scintille tra Candreva e De Paul, che colpisce in faccia il n.87 dell’inter. Il n.10 dell'Udinese viene espulso, lasciando in 10 gli uomini di Tudor. Al 43esimo, l'Inter approfitta della superiorità numerica e arriva il gol di Sensi: di testa su assist di Godin. Il secondo tempo è più equilibrato, con una prima grande occasione di Lasagna per l’Udinese, che Handanovic para senza problemi. Pochi minuti dopo una gradne occasione capita sui piedi del neo entrato Sanchez, accolto alla grande dagli interisti. Musso pero' con un intervento prodigioso gli nega la gioia del gol all'esordio. Il punteggio non cambia più, nonostante l'assedio nerazzurro: finisce 1-0.

Il tabellino



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella (1' st Gagliardini), Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano (35' st Sanchez), R.Lukaku (19' st Lautaro Martinez). (27 Padelli, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 34 Biraghi, 95 Bastoni). All.: Conte.

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Opoku, Stryger Larsen, Jajalo (25' st Barak), Walace (36' st Mandragora), Fofana, Sema (36' st Pussetto); De Paul, Lasagna. (88 Nicolas, 27 Parisan, 2 Sierralta, 3 Samir, 17 Nuytinck, 30 Nestorovski, 60 Kubala, 91 Teodorczyk). All.: Tudor.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Rete: nel pt 44' Sensi.

Espulso: nel pt al 35' De Paul per comportamento non regolamentare.

Ammoniti: Barella e Candreva per gioco falloso, Becao per comportamento non regolamentare.

Angoli: 8-3 per l'Inter.

Recupero: 3' e 4'