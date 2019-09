Pallavolo: azzurre sconfitte, Serbia in finale Europei

E' sfumato dopo tre set il sogno delle farfalle azzurre. Le ragazze allenate da Davide Mazzanti sono state battute dalla Serbia 3-1 (25-22, 24-21, 21-25, 25-21) e non andranno in finale europea. Nella seconda semifinale si sfideranno Turchia e Polonia. L'Italia giocherà quindi la finale per il terzo posto contro la sconfitta dell'altra semifinale mentre la Serbia scenderà in campo per la medaglia d'ora contro la vincente.

La sfida per un posto sul podio che manca da 10 anni

Le azzurre hanno ora meno di 24 ore per smaltire la delusione: domani dovranno tornare in campo per la finalina per il terzo posto contro la perdente tra Turchia e Polonia: un match comunque importante che mette in palio il bronzo, ed è dal 2009 (oro a Lodz) che le azzurre non salgono sul podio europeo