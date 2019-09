Si avvicina la notte della semifinale degli US Open in cui il 23enne Matteo Berrettini (FOTOSTORIA) si giocherà la presenza in finale contro Rafa Nadal, numero 2 del mondo e già vincitore del torneo nel 2010, nel 2013 e nel 2017. L'azzurro scenderà in campo sul Centrale di New York non prima delle 23:30, subito dopo la prima semifinale tra il russo Medvedev e il bulgaro Dimitrov. Il tennista romano, oltre alla soddisfazione professionale, secondo Forbes battendo il francese Gael Monfils ha già raddoppiato i premi stagionali con un assegno di oltre 850mila euro. E, se dovesse vincere il torneo, incasserebbe 3,48 milioni di euro (3,85 milioni di dollari). Nel 2018 aveva raggiunto in totale 640mila euro (709mila dollari), con i 130mila euro del Roland Garros come maggiore incasso.

I numeri dei possibili scenari

Come riporta la rivista Forbes, prima degli Us Open il tennista aveva guadagnato in carriera premi per circa 1,8 milioni di euro (1.997.626 dollari secondo i dati ufficiali ATP), di cui circa 940 mila euro (1.040.942 dollari) nella sola stagione 2019. La semifinale a New York gli permette di raddoppiare i premi stagionali con un assegno da circa 870mila euro (960 mila dollari secondo i dati ufficiali degli Us Open). Nello scontro con Nadal, in caso di passaggio del turno e approdo in finale, Berrettini incasserebbe 1,72 milioni di euro (1,9 milioni di dollari) se sconfitto all'ultimo atto, e 3,48 milioni di euro (3,85 milioni di dollari) qualora trionfasse. Berrettini ha conquistato tre titoli ATP 250, due sulla terra e uno sull'erba. Sempre sull'erba, poi, ha raggiunto il traguardo più importante in uno Slam prima degli US Open, ovvero gli ottavi di finale a Wimbledon, contro Roger Federer, incassando 196mila euro (176mila sterline).