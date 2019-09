Il Genoa batte in casa la Fiorentina al termine di una gara bella e combattuta. Di Zapata all'11' e Kouame al 65' le reti che valgono i tre punti ai rossoblù. Viola in rete con Pulgar su rigore al 76' e sfiorano il pari con un palo di Chiesa nel finale.

Zapata e il Grifone alza la testa

A Marassi partono bene i padroni di casa, con Pinamonti che al 3’ gira in acrobazia un cross dalla destra: fuori di poco. Gli ospiti non stanno però a guardare e prima Boateng e poi Chiesa, dopo una bella azione personale concludono fuori dallo specchio della porta. Sull’altro fronte, al 10’ Romero di testa colpisce il palo alla sinistra del portiere gigliato. Ma un minuto dopo è un altro difensore, Zapata, a trovare il tempo e lo spazio giusto per infilare la palla sempre di testa alle spalle di Dragowski.

Kouame raddoppia, brivido Chiesa nel finale

Per il raddoppio dei rossoblu bisogna attendere la ripresa con Kouame che al 65’ conclude in maniera imparabile per Dragowski una splendida azione personale. I liguri sfiorano più volte il terzo gol con uno scatenato Radovanovic, mentre Montella affida le speranze di riscossa viola all’ingresso di Ribery. È Vlahovic però a sfiorare il gol su cross di Pulgar con un colpo di testa che termina a lato di pochissimo. Il gol dei toscani arriva invece al 76’ su penalty trasformato magistralmente da Pulgar dopo che Dalbert era stato steso in area da Romulo. Ultima grande emozione per i viola, il palo colpito da Chiesa nel finale ma che non vale il pari.