Si è svolta a Montecarlo la cerimonia per i sorteggi dell’edizione 2019/2020. Dopo l’eliminazione del Torino, sono due le italiane impegnate nella competizione, Roma e Lazio, entrambe in prima fascia. I giallorossi incontreranno i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, i turchi del Basaksehir e gli austriaci del Wolfsberger. Per i biancocelesti gli scozzesi del Celtic Glasgow, i francesi del Rennes e i romeni del Cluj. Sono 48 le squadre al via. (IL RACCONTO DEL SORTEGGIO SU SKY SPORT)

Le 48 squadre in 12 gironi da 4

L’urna di Montecarlo ha definito la composizione di 12 gironi da 4 squadre con i seguenti criteri: nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione e, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone.

I gironi

Ecco la composizione dei gironi.



GRUPPO A: Siviglia, Apoel, Qarabag, Dudelange

GRUPPO B: Dinamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

GRUPPO C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GRUPPO D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask

GRUPPO E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

GRUPPO F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

GRUPPO G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

GRUPPO H: CSKA Mosca, Lugodorets, Espanyol, Ferencvaros

GRUPPO I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Oleksandriya

GRUPPO J: Roma, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir, Wolfsberger

GRUPPO K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GRUPPO L: Manchester United, Astana, Partizan Belgrado, AZ Alkmaar

Le date della fase a gironi

La prima fase a gironi si disputerà dal 19 settembre (prima giornata) al 12 dicembre (sesta giornata). Le altre partite si giocheranno il 3 ottobre (seconda giornata), il 24 ottobre (terza giornata), il 7 novembre (quarta giornata) e il 28 novembre (quinta giornata).

Le date dai sedicesimi alla finale

Al termine della fase a gironi, il 16 dicembre è previsto il sorteggio sedicesimi di finale, a Nyon, che si giocheranno il 20 e il 27 febbraio 2020 (andata e ritorno). Il 28 febbraio 2020 nuovo sorteggio per gli ottavi di finale in programma il 12 e il 19 marzo 2020. Nuovo appuntamento a Nyon il 20 marzo 2020 per gli accoppiamenti di quarti e semifinali. I quarti si disputeranno il 9 e il 16 aprile 2020, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio 2020. Finale in programma il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa di Danzica.

Data ultima modifica 30 agosto 2019 ore 14:00