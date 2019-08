Alexis Sanchez a breve sarà ufficialmente un giocatore dell’Inter (LA VITTORIA SUL LECCE). L’attaccante cileno arriva in prestito secco, senza diritto di riscatto, dal Manchester United. L’ex Udinese e Barcellona svolgerà le consuete visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà, almeno per una stagione, ai nerazzurri. (TUTTE LE TRATTATIVE SU SKY SPORT)

Oltre metà dell'ingaggio pagato dallo United

La formula concordata con il Manchester United prevede che Sanchez si trasferisca a Milano in prestito non oneroso e che il club inglese contribuisca a pagare parte del ricco ingaggio percepito dal cileno. In particolare, i Red Devils pagherebbero 7 dei 12 milioni guadagnati a stagione dall’attaccante. Per l’Inter si tratta del secondo acquisto proveniente dallo United dopo l’arrivo di Romelu Lukaku. Il belga e Sanchez si ritroveranno dunque alla corte di Antonio Conte.

Le altre trattative

Nonostante la presenza di Sanchez, Mauro Icardi avrebbe ancora una volta fatto sapere all’Inter di non aver nessuna intenzione di lasciare il club nerazzurro. Già fuori dal progetto, come ribadito da Marotta, l’attaccante argentino avrebbe rifiutato la corte del Napoli. Sempre in tema di attaccanti argentini, il Milan prosegue la trattativa con Angel Correa dell’Atlético Madrid ma non sembra ancora esserci un accordo definitivo tra le parti: 50 i milioni chiesti dagli spagnoli, 35 più bonus l’offerta dei rossoneri. Intanto, Boban e Maldini potrebbero cambiare obiettivo: pronto l’assalto a Everton, talento brasiliano del Grêmio. Tutto fermo in casa Juve dove c’è da decidere il futuro di Mandzukic (offerto al Psg) e di Paulo Dybala.