Calciomercato, le news e le trattative di oggi

La Fiorentina è ormai a un passo da Ribery e la Roma è sempre più vicina a Zappacosta. Manca poco per la definizione del prestito di Sanchez all’Inter dal Manchester United. Sempre sul fronte attaccanti, invece, probabilmente Milik resterà al Napoli. In casa Milan, Maldini fa sapere: "Laxalt e Strinic in uscita, per Correa e André Silva nessuna novità". E' un'altra intensa giornata per il calciomercato.

Ribery a un passo dalla Fiorentina

È la notizia del giorno: Franck Ribery e la Fiorentina sono ormai in attesa delle ultime formalità. Si appresta a concludersi una trattativa di oltre quaranta giorni, con un'offerta all'esterno di oltre 4 milioni a stagione per due anni. Già domani il giocatore francese dovrebbe sostenere le visite mediche.

Zappacosta in prestito alla Roma

La Roma è invece vicina alla chiusura per Davide Zappacosta. Il difensore tornerebbe alla Serie A italiana, dove aveva indossato le maglie dell’Atalanta e del Torino, prima dell’esperienza al Chelsea. Il prestito dai Blues sarebbe gratuito.

Inter sempre più vicina a Sanchez

In dirittura d'arrivo Alexis Sanchez all'Inter. Atteso per oggi l'ok definitivo del Manchester United: prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Sono le stesse condizioni che i Red Devils avevano chiesto alla Roma, ma l’attaccante cileno preferisce i nerazzurri.

Milik blindato dal Napoli

Il Napoli blinda Milik, che non rientrerebbe nella contrattazione con i nerazzurri per Mauro Icardi, per il quale sarebbero stati offerti "solo" 60 milioni di euro più bonus. L’intenzione del club di De Laurentis è infatti quella di cercare di tenersi stretto il polacco con un rinnovo di contratto.

Il Milan saluta Laxalt e Strinic

Paolo Maldini ha parlato di mercato dopo la presentazione di Duarte, Leao e Bennacer. "Due terzini dovranno partire: sono Laxalt e Strinic – ha detto il tecnico del Milan - Per Correa non c’è nessuna novità, per André Silva è tutto fermo. Il mercato è ancora aperto, ma in questo momento la nostra priorità è quella di vendere"