Mario Balotelli al Brescia: ufficiale l'acquisto dell'attaccante

Ora è ufficiale: Mario Balotelli è un calciatore del Brescia. L'attaccante, classe 1990, svincolatosi dopo l'ultima stagione all'Olympique Marsiglia, ha firmato un contratto triennale con le Rondinelle. Ad annunciare il ritorno in Italia si SuperMario è la stessa società lombarda con un tweet.

Squalificato nelle prime quattro giornate

La punta, che nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Lumezzane, Inter, Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza, non potrà giocare nelle prime quattro giornate per una squalifica rimediata durante la scorsa stagione nel campionato francese. Il primo anno guadagnerà 3 milioni di euro lordi fissi, più altri tre in caso di salvezza. Nei successivi due anni percepirà 6 milioni di euro lordi a stagione (4,5 netti se il Brescia resterà in Serie A).

Il comunicato del Brescia

"Il calciatore - si legge in un comunicato del Brescia - ha firmato con il club biancoazzurro un contratto pluriennale. Il ritorno in Italia, a distanza di tre anni, è stato reso possibile dalla determinazione e dall'entusiasmo di Mario di voler tornare a Brescia, città dove è cresciuto e dove fin da bambino si è distinto per le sue doti fisiche e tecniche. Domani, 19 agosto, l'attaccante verrà presentato ufficialmente presso la sede del Brescia Calcio, in Via Solferino 32, alle ore 16:45".

Il post su Instagram di SuperMario

Anche il Flamengo aveva mostrato grande interesse per le prestazioni di Balotelli. E oggi l'attaccante ha voluto ringraziare personalmente, via social, il club brasiliano e i suoi tifosi per l'interesse e l'affetto manifestatogli. "Grazie, tifoseria rossonera, per tutti i messaggi e le manifestazioni di affetto ricevute in questi ultimi giorni - ha scritto Balotelli in un post apparso sul proprio profilo Instagram - Buona fortuna al Flamengo e a tutti voi".