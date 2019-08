MotoGp, Gp Austria: Andrea Dovizioso vince nel circuito di Spielberg

Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gran Premio d'Austria, classe MotoGp. Il pilota della Ducati ha preceduto il campione del mondo spagnolo Marc Marquez, dopo un duello serrato, superandolo definitivamente solo alle ultime curve. Va sul podio anche la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo. Quarto Valentino Rossi su Yamaha (LE FOTO).

La gara

Grandi partenze per Marquez e Dovizioso, che nei primi giri si portano al comando. Il campione del mondo spagnolo cerca di allungare ma il pilota italiano della Ducati tiene un buon ritmo. Al giro 19 Dovi va in testa ma i due rimangono incollati. Negli ultimi due giri di gara Marquez riesce a passare ma Dovizioso torna al comando nel settore finale dell’ultimo giro e vince quasi in volata (TUTTI I PILOTI DELLA MOTOGP).

Dovizioso: "Questa volta ho fatto il pazzo"

''Anche per me sembrava impossibile, era l'ultima curva ci dovevo provare e dovevo farlo''. Andrea Dovizioso ha raccontato così a caldo il suo ultimo giro nel Gp d’Austria. ''Avevo una buona sensazione - ha aggiunto il pilota della Ducati che ha gareggiato con una dedica sulla sua moto a Luca Semprini, l'addetto stampa del team scomparso la scorsa settimana prima del Gp di Brno - e mi sentivo a posto, in passato ci ho pensato un po' troppo e questa volta ho fatto una cosa da pazzo’'.