Calciomercato, le news e le trattative di oggi

"Conte è il migliore allenatore al mondo". Sono queste le prime parole da interista di Romelu Lukaku (L'ARRIVO A MALPENSA). L’attaccante belga, da ieri in nerazzurro (dopo che la società ha trovato un accordo con il Manchester United per 65 milioni di euro più 10 di bonus), nella prossima stagione indosserà la maglia numero 9, finora appartenuta a Icardi, sempre più in rottura con il club. Intanto l’Inter insiste per acquistare anche Edin Dzeko. In uscita Perisic: trattativa col Bayern. Il Cagliari è molto vicino al ritorno del terzino Pellegrini, ormai di proprietà della Juventus. L’Atalanta ha invece chiuso per Skrtel, mentre Pulgar è ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

L’Inter insiste per Dzeko, in uscita Icardi e Perisic

Dopo l'arrivo di Lukaku, il mercato nerazzurro potrebbe subire un’accelerata. Continuano le trattative con la Roma per Dzeko. Mentre Juan Jesus, difensore proprio dei giallorossi, invita Icardi a giocare nella squadra di Fonseca. "Ti aspetto", il messaggio affidato a Instagram. In uscita dall’Inter anche Ivan Perisic: per il croato c'è il forte interesse del Bayern Monaco.

L’Atalanta acquista Skrtel

Martin Skrtel è un giocatore dell’Atalanta: lo slovacco classe 1984 (ex Liverpool e Fenerbahce e attualmente svincolato) è arrivato questa mattina a Bergamo per sostenere le visite mediche. Ha firmato un contratto che lo legherà all’Atalanta fino al 30 giugno 2020.

Pulgar alla Fiorentina, il Cagliari tratta per Pellegrini e Ounas

Il Cagliari lavora per l’acquisto di due giocatori. Il primo è Luca Pellegrini: il terzino sinistro che ha militato nell'ultima stagione proprio in Sardegna e che la Juventus ha acquistato dalla Roma è infatti vicino a trasferirsi in prestito secco ai rossoblù. Il secondo è Ounas: il Napoli per la sua seconda punta chiede ai sardi 5 milioni per il prestito e 30 per il diritto di riscatto. In casa Fiorentina, fatta per l'arrivo di Pulgar dal Bologna: operazione da 10 milioni di euro più percentuale di futura rivendita. "Convinto dal progetto ambizioso”, ha detto il centrocampista cileno ai microfoni di Sky Sport. Il Genoa ha annunciato il suo nuovo regista, Lasse Schone, che arriva dall'Ajax.

Accordo tra Balotelli e Flamengo

Per quanto riguarda il calciomercato estero, è stato raggiunto un accordo sull'ingaggio tra Mario Balotelli e il Flamengo: si lavora ora per superare i problemi legati ai diritti d’immagine. L'Arsenal ha invece ufficializzato l'arrivo dal Chelsea del brasiliano David Luiz. Il difensore indosserà la maglia numero 23. Sfumato l’affare Dybala, il Tottenham ha ufficializzato gli arrivi di Lo Celso dal Betis in prestito con diritto di riscatto e di Ryan Sessegnon. Il Manchester City ha annunciato il rinnovo di Gundogan. Il centrocampista tedesco ha firmato fino al 2023.