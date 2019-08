Non c'è solo il calciomercato nell'estate di Pavel Nedved. L'ex calciatore e adesso vicepresidente della Juventus è stato paparazzato a Londra in compagnia di una giovane bionda: Lucie Anovcinova. Secondo il tabloid ceco Blesk, per lei Nedved avrebbe lasciato la moglie Ivana dopo 25 anni di matrimonio.

Chi è la nuova fiamma

Il Pallone d'Oro 2003, 46 anni, farebbe ormai coppia con Lucie, che ha l'esatta metà dei suoi anni e solo uno in più della figlia. I due sono stati avvistati durante il Longines Global Champions Tour of London 2019, una gara di equitazione, sport del quale Lucie sarebbe molto appassionata. “Stanno insieme e l'ex calciatore ha già lasciato la sua famiglia”, ha spiegato una fonte a Blesk.

Gli indizi

La nuova storia sarebbe molto fresca. E arriva improvvisa a scompigliare un matrimonio che pareva solido. Nedved e la moglie sono stati avvistati in tribuna nelle partite conclusive della scorsa stagione. E risale appena al 18 giugno la festa per le loro nozze d'argento. Il tabloid ha però notato che, negli ultimi mesi, negli account Instagram (molto popolari) dei figli della coppia non vengono più pubblicate “foto di famiglia”. Un nuovo indizio potrebbe arrivre il primo settembre, quando la Juve esordirà nel suo stadio. Nedved sarà accompagnato (come era consuetudine) dalla famiglia, sarà solo o ci sarà la nuova fiamma?