Il Cio ha inviato una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò in cui si esprime "seria preoccupazione" per alcune disposizioni della legge sullo sport attualmente in approvazione in Parlamento. La missiva ha subito generato polemiche con la Lega che ha prontamente fatto sapere di voler andare avanti con il ddl sull'ordinamento sportivo, la cui discussione è prevista oggi al Senato.

"Legge intaccherebbe autonomia del Coni"

Nella lettera si segnala che la legge "intaccherebbe chiaramente l'autonomia del Coni" in sei punti e per questo il Cio ha chiarito di poter adottare per la protezione del "Movimento di un paese la sospensione o il ritiro del riconoscimento del comitato olimpico". "Le organizzazioni sportive aderenti al movimento olimpico hanno il diritto e l'obbligo di autonomia - si legge nel testo - comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della governance". "I comitati olimpici - ha sottolineato il Cio - possono cooperare con i governi, tuttavia essi non devono intraprendere azioni contrarie alla carta olimpica".

La Lega: "Avanti a prescindere da letterine"

Riguardo alla missiva inviata dal Cio, dalla Lega, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo ha fatto sapere, rispondendo ai giornalisti, che sul ddl sull'ordinamento sportivo si va avanti "a prescindere da lettere e letterine varie" aggiungendo che "non c'è fiducia, si voteranno tutti gli emendamenti".

Maggioranza di governo: "Lettera scritta in maniera frettolosa"

Fonti della maggioranza, invece, hanno sottolineato di essere venute a conoscenza della lettera dai giornali e spiegato di essere sorpresi da "tutto questo interesse del Cio per una singola parte del provvedimento che riguarda il potere politico del Coni". "La lettera, forse scritta da funzionari del Cio - hanno affermato - è stata scritta forse in maniera frettolosa visto che molte risposte non solo sono già contenute nelle norme della stessa riforma ma anche negli ordini del giorno del relatore preannunciati ieri sera in commissione cultura su cui il governo darà parere favorevole". Sempre fonti della maggioranza hanno poi chiarito che "la legge delega nasce con l'obiettivo di migliorare e favorire lo sviluppo e la crescita delle migliaia di associazioni dilettantistiche sportive, di regolamentare lavoro sportivo (incluso parità uomo donna) e i decreti attuativi che saranno emanati nel prossimo anno recepiranno le osservazioni del Cio e del Parlamento".

Fratelli d'Italia: "Inserita tutela Coni grazie a noi"

Il capogruppo di FDI in commissione Cultura e Sport alla Camera, Federico Mollicone, intanto, ha sottolineato come nel provvedimento sia stata inserita una norma proposta da Fratelli D'Italia in lettura alla Camera che "obbliga l'armonizzazione della legislazione nazionale alle norme internazionali sportive al fine, anche, di promuovere i valori dell'olimpismo ma soprattutto la territorialità delle federazioni sportive. Il Governo, quindi, è tenuto a seguire le indicazioni del Cio grazie a FdI".

Casini: "Una follia che si proceda"

Preoccupazione sul provvedimento è stata espressa dal senatore Pier Ferdinando Casini. È una follia che si proceda, senza alcuna specifica urgenza, alla forzatura da parte del Governo di approvare norme che violano l'autonomia dello sport italiano - ha scritto su Facebook - Oggi anche il Cio paventa conseguenze molto gravi che potrebbero compromettere anche il cammino olimpico. Il mio appello al Governo è di fermarsi e di propiziare un'intesa tra il mondo delle Istituzioni politiche e quello dello sport".