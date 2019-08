Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale. All'Hungaroring il pilota della Mercedes ha conquistato la gara superando negli ultimi giri Max Verstappen, che era partito in pole. Alla fine il pilota della Red Bull si è dovuto accontentare del secondo posto. Subito dietro - ma staccate - le Ferrari: terzo Sebastian Vettel e quarto Charles Leclerc (LA CRONACA DELLA GARA).

La gara e la classifica

Per Hamilton è l’81esima vittoria in carriera: è a -10 da Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes, partito in terza posizione, ha vinto l’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva dopo una grande rincorsa e il duello finale con Verstappen (+17.796). L’olandese, partito in pole, ha pagato gomme al limite e una strategia Mercedes azzeccata. Staccate le Ferrari, con Vettel (+61.433) che ha superato Leclerc (+65.250) a pochi giri dalla fine. Bottas, partito secondo, ha chiuso ottavo dopo un problema in avvio (ha cambiato l’ala anteriore). La classifica del mondiale di F1 vede ora Hamilton a 250 punti, Bottas a 188, Verstappen a 181, Vettel a 156, Leclerc a 132.

Hamilton era partito terzo, Verstappen in pole

Davanti a tutti, come detto, era partito l’olandese Max Verstappen, che sabato all'Hungaroring ha conquistato la sua prima pole in carriera. Dietro di lui nel Q3 si erano piazzate le due Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel.