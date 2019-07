Pallanuoto, Italia campione del mondo: Spagna battuta in finale 10-5

Finale d’oro per l’Italia di pallanuoto maschile trionfa a Gwangju. Il Settebello allenato da Alessandro Campagna ha vinto la medaglia d'oro al Mondiale battendo la Spagna 10 a 5. Gli azzurri hanno conquistato il titolo per la quarta volta.

La partita

L'Italia ha dominato l'intero match. Alla Spagna ha concesso infatti solo 4 gol in superiorità numerica e uno su rigore. Gli azzurri sono passati per primi in vantaggio con una rete di Luongo. Di Perrone il momentaneo pareggio prima della rete di Oscar Echeniche e il nuovo pareggio, ancora di Perrone, che chiude il primo tempo. La seconda frazione vede l'Italia che realizza altri tre reti, con Figlioli, Dolce e Renzuto, contro uno degli iberici di Munarriz Egana, chiudendo 5 a 3. Tre a uno anche nel terzo tempo con realizzazioni di Aicardi, ancora Dolce e Fulvio a fronte di una rete dello spagnolo Mallarac. L'ultima tempo parte quindi con il Settebello in vantaggio per 8-4. A portare la partita sul 9-4 è quindi Luongo. La Spagna accorcia le distanze ancora con Mallarac ma è Bodegas a firmare l'ultimo e definitivo gol azzurro.