Icc 2019, PSG-Inter 6-7 ai rigori: gol e highlights

L’Inter batte 7-6 ai rigori il Paris Saint Germain privo di Neymar e chiude a Macao con un successo la sua tournée asiatica dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 in virtù delle reti di Kehrer (41’) e Longo (92’). Eroi nella roulette finale dagli undici metri Handanovic con due parate e Joao Mario che trasforma il penalty decisivo.

In difesa esordio per Godin

La squadra di Conte, nelle cui fila fa il suo esordio Godin, mostra subito una buona personalità con Brozovic particolarmente ispirato sia nel tiro (botta da fuori deviata da Areola al 3’) che nell’assist (gran palla per Perisic al 12’ che perde però il passo). L’equilibrio viene spezzato al termine della prima frazione: Kehrer schiaccia di testa e la palla schizza sotto la parte inferiore della traversa prima di insaccarsi imparabilmente alle spalle di Handanovic.

Nella ripresa i nerazzurri cercano di prendere il controllo delle operazioni, ma i francesi si rendono pericolosi con Draxler e Sarabia la cui conclusione viene neutralizzata da uno strepitoso Handanovic. Quando il risultato sembra segnato, una fiammata in extremis di Longo consente ai nerazzurri di acciuffare un pareggio tutto sommato meritato.

Ai rigori decisivi Handanovic e Joao Mario

Dagli undici metri, come vuole la liturgia della Icc in caso di parità al 90’, sono decisive le due parate di Handanovic su Aouchiche e Zagre (per l’Inter sbaglia solo Candreva che opta per uno scavetto che finisce contro la traversa) e il rigore finale di Joao Mario per consegnare ai nerazzurri una vittoria di prestigio.