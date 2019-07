È Lewis Hamilton su Mercedes a conquistare la pole position del GP in Germania di Formula 1. Alle sue spalle, Max Verstappen e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Poi Gasly e Raikkonen. Sulla pista di Hockenheim deludono le due Ferrari, entrambe fuori per problemi tecnici. Nello specifico, Vettel non si è qualificato al Q2 e partirà dall’ultima posizione, mentre un guasto ha impedito a Charles Leclerc di partecipare al Q3 al quale si era qualificato con il secondo tempo nel Q2. Grande la delusione per il monegasco, sempre in testa nelle prove libere e nel Q1.

Verstappen rischia nel Q2

Grande rischio per Max Verstappen che ottiene il quarto tempo nel Q2 ma riesce a qualificarsi proprio all’ultimo tentativo utile, quando mancavano pochi secondi alla fine della seconda sessione, a causa di un guasto alla sua vettura risolto in extremis. Un Q2 che aveva visto il miglior tempo da parte di Lewis Hamilton, seguito da Leclerc e Gasly. Giovinazzi il primo degli esclusi per soli 10 millesimi.

Vettel fuori nel Q1

La grande sorpresa di queste prime qualifiche la regala, suo malgrado, il padrone di casa Sebastian Vettel. Il ferrarista ex campione del mondo esce direttamente al Q1 per un problema alla sua vettura, forse al cambio. Sempre nella prima parte delle qualifiche era stato Charles Leclerc, compagno di squadra del tedesco, ad ottenere il miglior tempo con 1:12.229. Secondo Verstappen, poi Hamilton, Gasly e Raikkonen. "Mi sento deluso, specialmente qui, avevo buone sensazioni, pensavo di avere ottime possibilità", ha detto Vettel al termine delle qualifiche.