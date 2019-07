La Fiorentina ha perso l’ultima sfida della sua ICC 2019, la International Champions Cup. I Viola sono stati sconfitti per 2-1 dal Benfica con un gol a tempo scaduto e in sospetto fuorigioco. Segnali positivi per la squadra di Montella sono arrivati da Vlahovic, autore del momentaneo pareggio nel primo tempo e di altre ottime giocate, e da Federico Chiesa, tornato in campo per 45 minuti (ICC 2019: JUVE BATTE INTER).

Primo tempo: Vlahovic replica a Seferovic

Alla Red Bull Arena, nel New Jersey, nella prima parte della partita i viola hanno sofferto il ritmo dei portoghesi, più avanti nella preparazione. Benfica in vantaggio dopo 9 minuti con Seferovic, poi il giovane serbo Vlahovic trova il pareggio al 29esimo con un sinistro dal limite (ICC 2019: BAYERN BATTE MILAN).

Secondo tempo: Fiorentina sconfitta nel recupero

Al 4’ della ripresa ancora Vlahovic colpisce il palo su assist di Chiesa appena entrato. Il gioiello della Fiorentina, al centro di voci di mercato nelle ultime settimane, è apparso in gran forma. Il talento azzurro ha giocato 45 minuti di livello ma i Viola sono stati condannati al 93esimo da un gol di Caio in sospetto fuorigioco (“di almeno un metro”, ha detto poi Montella). La Fiorentina quindi ha perso la sua ultima gara nella competizione, dopo aver vinto al debutto con il Chivas e aver subìto un pesante 3-0 contro l’Arsenal (FIORENTINA IN VISITA AL BRONX).