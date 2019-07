È morto oggi, all’età di 82 anni, l’ex presidente del Lecce Giovanni Semeraro. L’imprenditore si trovava da giorni nella clinica Petrucciani, mentre la sera del 7 luglio scorso era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Cardiologia dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce a causa di uno scompenso cardiaco.

Con lui il Lecce in Serie A

Giovanni Semeraro rilevò la squadra del Lecce nel 1994: in quel momento, i giallorossi erano a un passo dalla retrocessione in Serie C1. Dopo sole due stagioni, sotto la presidenza di Mario Moroni, la squadra approdò in Serie A. Nel 2011, nelle vesti di presidente dell'Unione sportiva Lecce, annunciò il suo disimpegno dal mondo del calcio e la volontà di cedere la squadra. Cessione che avvenne nell'estate dello stesso anno. Durante la sua presidenza, il club salentino ha giocato diverse stagioni importanti nel massimo campionato mettendo in vetrina anche campioni come Mirko Vucinic o Ernesto Chevanton.

Le altre attività di Semeraro

Ricordato dai più per essere stato il presidente del Lecce, Semeraro fu anche azionista di maggioranza della Banca del Salento, poi divenuta Banca 121 e in seguito acquisita dal Gruppo Monte del Paschi di Siena. Tuttavia, è sempre stato il calcio la sua vera grande passione, tant’è che, malgrado i problemi di salute, aveva continuato a seguire il Lecce prendendo posto in tribuna allo stadio di Via del Mare.