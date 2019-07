La Juventus e Matthijs de Ligt (CHI È) sono sempre più vicini. L'accordo tra Ajax e bianconeri per l'acquisto del difensore classe 1999 è quasi ultimato, mancano solo da definire gli ultimi dettagli prima delle visite e della firma sul contratto. In casa Juventus è stato anche il giorno della presentazione di Aaron Ramsey, centrocampista gallese ex Arsenal arrivato a parametro zero: “Ho scelto la 8 di Marchisio, sono pronto”, ha detto in conferenza stampa. Ma i bianconeri lavorano anche sulle uscite: il portiere Mattia Perin è vicino al Benfica sulla base di una valutazione di 15 milioni di euro. Il Milan intanto è vicinissimo a chiudere definitivamente l’acquisto di Ismaël Bennacer dall’Empoli, mentre continua la sfida con la Roma per Veretout. Il Napoli nel frattempo deve guardarsi dalla concorrenza dell’Atletico Madrid per l’acquisto di James Rodriguez. In uscita dagli azzurri c’è l’attaccante Roberto Inglese, che torna al Parma in prestito con obbligo di riscatto. Fronte Roma: per il ds Petrachi Nicolò Zaniolo non è in vendita (TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO SU SKY SPORT).

Juventus-de Ligt, i dettagli dell’accordo

A confermare la trattativa ormai ben avviata e in dirittura d’arrivo con la Juventus per de Ligt è stato Marc Overmars, direttore degli affari sportivi dell'Ajax: “Per il trasferimento di de Ligt siamo in chiusura: si tratta di avere le ultime garanzie bancarie prima di confermare il passaggio”. Con de Ligt la Juventus ha già da tempo un accordo per un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro di ingaggio bonus compresi all’anno. Con l’Ajax l’intesa di massima è già stata raggiunta per una cifra intorno ai 70 milioni: restano in pratica da definire soltanto le modalità di pagamento.

Napoli, per James Rodriguez occhio all’Atletico

Secondo le indiscrezioni di Marca il Napoli deve guardarsi dall’Atletico Madrid nella trattativa per James Rodriguez, anche perché il giocatore preferirebbe i Colchoneros: “Rodriguez desidera giocare nei Colchoneros e vivere a Madrid. La sua volontà può essere decisiva per un’operazione difficile. Può inserirsi perfettamente nel progetto dei biancorossi”, scrive il quotidiano spagnolo. Il Napoli sta provando a fermare l'inserimento degli spagnoli, anche grazie agli ottimi rapporti con l'agente Jorge Mendes. Gli azzurri intanto incasseranno dalla cessione di Inglese al Parma due milioni per il prestito, 18 per il riscatto, e due di bonus. E sono sempre più vicini alla chiusura per Elmas, centrocampista macedone del Fenerbahce, per 15-16 milioni più bonus. Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli con l’agente del giocatore.

Milan, Bennacer a un passo. Inter, stallo per Lukaku

Il Milan è a un passo dall’acquisto di Bennacer. Il centrocampista algerino è pronto a firmare un quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione mentre con l'Empoli c'è già l'accordo per 16 milioni di euro più due di bonus. Restando a Milano, sul fronte nerazzurro, in casa Inter non c’è ottimismo per una chiusura a breve per Romelu Lukaku: la richiesta del Manchester United sono fermi su una valutazione di circa 85 milioni di euro e i nerazzurri vorrebbero spendere di meno. E i Red Devils rifiutano l'inserimento di contropartite tecniche nella trattativa.