Valtteri Bottas conquista la pole position a Silverstone e domani partirà davanti a tutti nel Gp della Gran Bretagna in programma alle 15.10 (in diretta esclusiva su Sky Sport F1). Prima fila tutta Mercedes: nel Q3, infatti, Hamilton è arrivato secondo per soli 6 millesimi. Terzo Leclerc. Sesto tempo per l'altra Ferrari di Vettel (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE).

Decima pole in carriera per Bottas

Questa ottenuta in Inghilterra - col tempo di 1:25.093, nuovo record del circuito - è la decima pole per Bottas. Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti per la quarta volta quest'anno. Secondo il compagno di scuderia Hamilton, col tempo di 1:25.099: i 6 millesimi di differenza sono il distacco più esiguo da Germania 2010, quando 2 millesimi separarono Vettel e Alonso. Più staccato Leclerc, a 1:25.172. Quarto Verstappen su Red Bull (1:25.276), quinto il compagno di squadra Gasly (1:25.590) e sesto Vettel (1:25.787).

Hamilton il più veloce nel Q1, Leclerc nel Q2

Ad aggiudicarsi il miglior tempo nella prima sessione di qualifiche del Gp di Silverstone era stato Lewis Hamilton: il pilota della Mercedes, che ci teneva particolarmente a partite davanti a tutti nella gara di casa, ha girato in 1:25.513. Secondo Leclerc, poi Verstappen, Bottas e Vettel. Eliminati Magnussen, Kvyat, Stroll, Russell e Kubica. Nella seconda sessione di qualifiche, invece, il più veloce era stato Charles Leclerc: il pilota della Ferarri ha girato in 1:25.646. Secondo Bottas, poi Hamilton, Verstappen e Vettel. Eliminati Giovinazzi, Raikkonen, Sainz, Grosjean, Perez.