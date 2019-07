Roger Federer (LA CARRIERA - LA FOTOSTORIA) è in finale a Wimbledon dopo aver battuto in quattro set (7-6, 1-6, 6-3, 6-4) Rafa Nadal (FOTOSTORIA). La leggenda svizzera sfiderà domenica Nole Djokovic, che nell'altra semifinale ha battuto lo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Va così a Federer il 40esimo episodio della sfida infinita tra lo svizzero e il campione spagnolo. Per Federer è la 12esima apparizione in finale a Wimbledon, dove ha conquistato già 8 titoli. Ad attenderlo c'è il campione in carica e numero 1 al mondo.

Ultimo set da brivido

Combattutissimo il primo parziale: serve il tie-break per stabilire a chi va il primo set. Federer va inizialmente in difficoltà, subisce un minibreak ma poi domina il resto del tiebreak aggiudicandoselo per 7-3. Tutt’altra storia per il secondo set, terreno di conquista di Nadal che non lascia scampo a Federer: è 6-1 e di nuovo parità. Lo svizzero si rifà nel parziale successivo, giocato praticamente in maniera perfetta. Per Federer soltanto due errori e 15 vincenti. Alla fine è 6-3 e Nadal è di nuovo sotto. Nel quarto set Federer mette in campo tutta la sua classe, la strada verso la finale sembra in discesa. Ma sul 5-3 per lo svizzero, Nadal annulla due match point. Si va sul 5-4 e Federer si vede annullare altri due match point da alcune giocate spettacolari di Nadal prima di conquistare finalmente il match e la finale di Wimbledon.