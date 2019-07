A cinque giorni dall’inizio della sessione estiva di calciomercato, sono già tante le trattative in corso - e gli affari chiusi - per la prossima stagione. Mentre la Roma è sempre più vicina a Pau Lopez, portiere per ora al Betis Siviglia, a tenere banco è il mercato degli attaccanti. Si muove la Juventus, che - secondo Sky Sport - ha messo nel mirino Icardi e Lukaku. Sul giocatore belga è forte da tempo anche l’interesse dell’Inter. Per quanto riguarda Icardi, l'ad nerazzurro Marotta ha ribadito - in un'intervista a Sky - che l'argentino e Nainggolan "non rientrano nel progetto" della squadra. Potrebbe approfittare di questa situazione il Napoli, che valuta ancora la pista Icardi ma non smette di guardare in Spagna (piace soprattutto Rodrigo del Valencia). Cerca rinforzi in avanti anche la Roma: tiene alto il prezzo per Dzeko, prova a convincere Higuain a trasferirsi nella Capitale, ma intanto ha chiesto informazioni per Mariano Diaz del Real Madrid.

Juve in cerca di un attaccante

La Juve, dopo aver ufficializzato il ritorno di Buffon e l’arrivo di Demiral dal Sassuolo, lavora anche in uscita. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Torino c’è Cancelo, che piace al Manchester City. Discorso a parte per Mandzukic, per il quale si aspetta di capire come si evolverà il mercato bianconero degli attaccanti. A proposito di attacco, la Juve è interessata a Icardi e Lukaku ma i tempi si prospettano lunghi. La priorità, infatti, è chiudere la costosa operazione De Ligt con l’Ajax. Secondo il Corriere dello Sport, poi, i bianconeri avrebbero chiesto alla Roma di inserire Zaniolo nella trattativa per Higuain.

Marotta: Icardi e Nainggolan "non rientrano nel progetto Inter"

Su Lukaku non ha messo gli occhi solo la Juve. Da tempo, infatti, il belga è un obiettivo dell’Inter. I nerazzurri non hanno ancora avviato una trattativa, ma ci potrebbe essere un primo incontro la prossima settimana. Intanto, è ufficiale l’arrivo nella squadra di Conte di Agoumè, giovanissimo ex centrocampista del Sochaux. Nei prossimi giorni è atteso anche l’incontro con il presidente del Cagliari Giulini per Barella. Sullo sfondo, la situazione Icardi: si aspetta di capire quale sarà il futuro, quasi sicuramente lontano da Milano, dell’ex capitano nerazzurro. L'ad Beppe Marotta, in un'intervista a Sky, ha ribadito che Icardi e Nainggolan "non rientrano nel progetto dell'Inter". "Abbiamo parlato con molta schiettezza e massima trasparenza ai diretti interessati, spiegando la posizione della società, che non significa sminuire le loro capacità; entrambi sono ottimi giocatori, ottimi talenti; il talento fa vincere le partite, ma è la squadra che fa vincere i campionati. E quando dico vincere i campionati intendo raggiungere gli obbiettivi che ognuno ha previsto. E quindi di conseguenza non rientrano nel nostro progetto", ha detto.

Quasi fatta per Bennacer al Milan

Si muove anche il Milan. Ufficiale l'acquisto del terzino sinistro Theo Hernandez dal Real Madrid. È stato trovato, inoltre, l’accordo con l’Empoli per Bennacer: dovrebbe essere lui il regista della squadra di Giampaolo. Piace anche Gedson Fernandes del Benfica, per il quale il club portoghese potrebbe chiedere una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus.

La Roma vicina a Pau Lopez

La Roma dovrebbe chiudere la prossima settimana l’affare Pau Lopez. Per il portiere del Betis è pronto un quinquennale. Intanto, si è riaperta la pista cinese per El Shaarawy: il giocatore ha accettato la proposta dello Shanghai Shenhua, manca solo l’accordo tra i club sul costo del cartellino. In difesa resta vivo l’interesse per Mancini dell’Atalanta ma spunta il nome di Nkoulou, per il quale il Torino chiede 35 milioni. Per l’attacco, il nuovo ds Petrachi vorrebbe portare in giallorosso Higuain. Ma è stato sondato il terreno anche per Mariano Diaz del Real Madrid.

Il Napoli guarda in Spagna

Anche il Napoli si guarda intorno per un attaccante. Durante i colloqui col procuratore Jorge Mendes per James Rodriguez, si è parlato anche di Rodrigo del Valencia ma i costi al momento sono considerati alti dalla dirigenza azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, poi, il Napoli starebbe pensando di offrire Insigne all’Inter per portare al San Paolo Icardi.

Data ultima modifica 06 luglio 2019 ore 16:28