Scendono in campo questa sera Olanda e Svezia per la seconda semifinale del Mondiale di calcio femminile (live alle 21 su Sky Sport Mondiali canale 202, in onda anche sul digitale terrestre, con approfondimenti pre e post partita alle 20.30 e alle 23). La vincente affronterà gli Stati Uniti in finale il prossimo 7 luglio.

Un match con grandi stelle in campo

Al Parc Olympique di Lione saranno diverse le stelle che scenderanno in campo: da una parte il tridente olandese con Martens, Van de Sanden e la fuoriclasse Miedema, autrice dell’1-0 contro l’Italia nei quarti di finale, dall’altra Stina Blackstenius, classe 1996, argento olimpico a Rio 2016 e medaglia d’oro agli ultimi Europei Under 19. L’Olanda arriva a questo appuntamento importante con cinque vittorie su cinque partite disputate, l'ultima quella contro l'Italia nei quarti di finale (FOTO), mentre la Svezia si presenta in semifinale con quattro vittorie. Solo gli Stati Uniti sono stati finora capaci di battere le scandinave nel girone eliminatorio.

L’altra semifinale

Ad attendere la vincitrice della seconda semifinale ci sono già gli Stati Uniti delle fuoriclasse Alex Morgan e Megan Rapinoe. Le americane hanno battuto per 2-1 l’Inghilterra in un match molto equilibrato, deciso proprio da una rete della capitana dopo l’1-0 di Press e il pareggio inglese di White. Polemiche post partita per l'esultanza di Alex Morgan nel momento della marcatura: la campionessa americana ha finto di sorseggiare un té, usanza tipica inglese. Un atteggiamento che non è piaciuto alle avversarie in campo e ai tifosi fuori.