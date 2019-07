Hanno rispettato entrambe il pronostico e questa sera sono scese in campo per conquistare un posto nelle finali del Mondiale di calcio femminile. Gli Stati Uniti hanno battuto 2-1 l'Inghilterra nella prima semifinale del Mondiale femminile di calcio, giocata a Lione. Per il secondo posto in finale domani si affrontano Olanda e Svezia, sempre a Lione.

L'Inghilterra un solo gol al passivo, ma gli Usa finora ne hanno segnati 22

Le statiunitensi si sono presentate alle semifinali con 22 gol all'attivo e dopo la vittoria nei quarti di finale per 2 a 1 contro la Francia. Dall'altra parte, però, troveranno la difesa ferrea delle inglesi che finora hanno subito una sola rete, quella messa a segno dalla Scozia nella gara d'esordio. La squadra di Phil Neville dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1 che prevede: Bardsley; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Walsh; Parris, Scott, Kirby, Duggan; White. Le statunitensi invece dovrebbero rispondere con un 4-3-3: Bardsley; Bronze, Houghton, Bright, Stokes; Walsh; Parris, Scott, Kirby, Duggan; White. Per gli Usa, quella di stasera è l'ottava semifinale su otto competizioni disputate. L'unico precedente tra le due squadre ai Mondiali risale al 2007 e ha visto gli Usa prevalere sulle 'leonesse' per 3 a 0.