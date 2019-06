Va a Charles Leclerc la pole position per il GP di Formula 1 che si corre domenica in Austria, a Spielberg. Il pilota della Ferrari ha fatto segnare il tempo di 1:03.003 aggiudicandosi così la sua seconda pole stagionale. Secondo tempo per Hamilton, su Mercedes, che però è stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Raikkonen e scatterà quinto (IL VIDEO). Terza la Red Bull di Max Verstappen (che diventa secondo) e quarta l'altra Mercedes di Bottas (che diventa terzo). Problemi sulla SF90 di Vettel che non ha preso parte alla terza sessione: partirà in nona posizione (LE QUALIFICHE).

Leclerc: "Fantastico, ma mi spiace per Vettel"

"La macchina mi ha dato sensazioni fantastiche, abbiamo fatto qualche cambio ed è andata bene. Ho guidato al limite e sono contento di aver riportato la Ferrari in pole", ha detto Charles Leclerc alla fine delle qualifiche. "Per quello che abbiamo testato siamo contenti della scelta fatta con le gomme", ha aggiunto il monegasco. Il pilota, subito dopo aver tagliato il traguardo, ha mandato via radio anche un pensiero allo sfortunato compagno di squadra Vettel: "Mi dispiace per la squadra e per quanto accaduto a Seb".

Hamilton penalizzato, partirà quinto

"Congratulazioni a Leclerc, è stato grandioso: noi non siamo riusciti a tenere il loro passo. Finalmente riuscirò a lottare con lui e vedremo come andrà". Queste, invece, le prime parole di Lewis Hamilton dopo le qualifiche. Il pilota, appena finite le prove, è stato ascoltato insieme a Raikkonen dai commissari per accertare l'accaduto ed è poi stato penalizzato. Nel corso del Q1 in Austria il pilota della Mercedes è andato lungo e ha preso la via di fuga non accorgendosi dell'arrivo dell'Alfa Romeo. Il finlandese, ostacolato, ha risposto con un dito medio all'avversario.

Data ultima modifica 29 giugno 2019 ore 19:10